Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 1 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Chapala