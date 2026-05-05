Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 9%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

