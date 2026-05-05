Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 9%.Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala