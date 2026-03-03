Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Tonalá para este martes 3 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

