Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 23 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13