Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa