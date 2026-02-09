Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 9 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

