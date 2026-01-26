Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 26 de enero anticipa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

