Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 22 de diciembre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

