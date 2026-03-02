Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 2 de marzo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

