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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 11 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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