Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 29 de enero determina que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13