Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12