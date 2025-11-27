Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 27 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

