Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

El clima en Tonalá para este jueves 26 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

