Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún