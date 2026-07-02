Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

