Jueves, 02 de Julio 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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