Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 18 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

