Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 12 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

