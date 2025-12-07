Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 7 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

