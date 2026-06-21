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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 21 de junio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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