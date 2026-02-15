Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 15 de febrero determina que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 8%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

