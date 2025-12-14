Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 14 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

