Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 23 de enero determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

