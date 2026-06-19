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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 19 de junio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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