Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Monterrey