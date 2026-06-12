Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

