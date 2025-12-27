Sábado, 27 de Diciembre 2025

Jalisco

Jalisco

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este sábado 27 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

