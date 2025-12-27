Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 27 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

