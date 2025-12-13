Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

