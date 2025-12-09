Martes, 09 de Diciembre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

