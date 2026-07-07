Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

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