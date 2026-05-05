Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 5 de mayo informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey