Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 5 de mayo informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

