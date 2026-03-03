Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 3 de marzo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

