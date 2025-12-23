Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este martes 23 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

