Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 12 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

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