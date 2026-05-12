Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este martes 12 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún