Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este lunes 22 de diciembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

