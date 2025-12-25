Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este jueves 25 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

