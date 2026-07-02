Jueves, 02 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Tlaquepaque
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones