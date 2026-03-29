Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este domingo 29 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 31 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

