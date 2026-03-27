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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 27 de marzo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 27 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 28 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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