Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 26 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

