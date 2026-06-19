Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 19 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara