Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 12 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque