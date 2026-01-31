Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 31 de enero determina que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 1 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

