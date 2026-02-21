Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 21 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

