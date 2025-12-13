Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 13 de diciembre informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

