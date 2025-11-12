Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 12 de noviembre informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

