Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 10 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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