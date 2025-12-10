Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 10 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

