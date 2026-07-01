Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 1 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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