Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14