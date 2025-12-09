Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 9 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

