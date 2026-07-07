Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 7 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

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