Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla