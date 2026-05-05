Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

