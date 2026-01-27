Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 27 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 27 de enero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

